Fulmini Al Grande Fratello | È Guerra Tra Helena e Shaila!

Nelvolano scintille:Prestes eGatta si scontrano duramente. Cosa ha scatenato la lite? Ecco che cosa è successo!La tensione nella Casa delè tornata alle stelle, e questa volta i protagonisti dello scontro sono nuovamentePrestes eGatta. Le due concorrenti, già note per i loro rapporti burrascosi, si sono affrontate in una lite accesissima che ha fatto parlare tutti i fan del reality. Nonostante i motivi di attrito iniziali riguardassero Lorenzo Spolverato, questa volta la miccia è stata accesa da un’informazione riportata da Mariavittoria Minghetti.Secondo quanto riferito, Minghetti avrebbe raccontato ache alcuni fan speravano in una riconciliazione tra lei e, auspicando un’alleanza tra le due. La notizia non è stata accolta bene dall’ex velina, che ha accusato la modella brasiliana di essere gelosa e di comportarsi in modo ambiguo.