E in tanti tifano per entrambe le squadre

La prima stracittadina di campionato fra duepratesi (fatti salvi i due match disputati contro la Juventus Tavola nel campionato regionale post-guerra del 1945) non può che essere un evento storico per la città. Ma non solo per questo, l’inedito confronto fra Prato e Zenith Prato avrà un sapore del tutto particolare per quelli che decideranno di essere presenti sugli spalti del Lungobisenzio. Il motivo è presto detto. Sì, perché anche quei pratesi che in questo momento sostengono i colori della neopromossa formazione affidata al tecnico Settesoldi, da sempre hanno probabilmente tifato anche per la squadra biancazzurra che ora si trovano ad affrontare da avversari. Lo stesso presidente della Zenith Valentini non ha fatto mistero di essere stato un accanito sostenitore del Prato e di averne seguito allo stadio moltissime partite.