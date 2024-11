Liberoquotidiano.it - "Dimissioni, siete come il Pd": Conte contestato alla kermesse M5s, si scatena l'inferno

Leggi su Liberoquotidiano.it

Guai in vista per Giuseppe: un gruppo di una ventina distatori ha interrotto il suo intervento iniziale"Nova" con cori e urla. "Onestà e trasparenza", hanno urlato, criticando le procedure di voto. E poi il coro "" rivolto sempre al leader pentastellato. E ancora: "il Pd, due mandati e a casa". Alcuni militanti indossavano una maglia con i volti di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, i fondatori del Movimento. "Lo avevamo previsto. È fisiologico e siamo aperti anche al dissenso perché siamo una forza politica sana, se ci sono 90mila persone che discutono ci possono essere anche persone che la pensano diversamente": così l'ex premier ha commentato la protesta contro di lui durante l'apertura dellaal Palazzo dei Congressi per la Costituente del M5s.