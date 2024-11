Secoloditalia.it - Coppa Davis, Sinner e Berrettini fermano l’Australia. E l’Italia vola di nuovo in finale (domani alle 16)

torna indidopo un anno esatto sempre a Malaga. Gli azzurri hanno battuto 2-0conquistando il punto decisivo con Jannik. Il numero 1 al mondo ha battuto Alex De Minaur , numero 9 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, ottenendo cos’ la nona vittoria in carriera contro il tennista australiano. Una partita tutt’altro che semplice pervisto che De Minaur ha giocato un match di altissimo livello. Non è bastato, però, per impensierire l’altoatesino, alla 72esima vittoria stagionale.torna indidopo un anno a MalagaGli azzurri affronterannol’Olandaore 16. Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, dopo il successo nel primo singolare di Matteosu Thanasi Kokkinakis, ci pensaa conquistare il secondo punto decisivo.