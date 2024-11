Coop 29 11 novembre | l’inizio del Summit

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS l’112024 Nelle puntate precedenti. La Cop 29 dovrà partire dai risultati della Cop precedente, la numero 28, di Dubai. Poco meno di un anno fa parlavamo di risultato storico, ovvero l’avvio del percorso di abbandono delle fonti fossili, puntando su energie rinnovabili e efficienza energetica. L’Accordo di Dubai prevede l’impegno dei Paesi a triplicare la capacità di energie rinnovabili e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030.Welcome to Baku. La Cop inizia ufficialmente con la cerimonia di apertura, in programma oggi alle 11.00 ora locale (le 8.00 in Italia), con la presenza di Sultan Ahmed Al Jaber, presidente della Cop 28, Mukhtar Babayev, presidente della Cop 29 e Simon Stiell, segretario esecutivo dell’United nations framework convention on climate change (Unfccc).