Liberoquotidiano.it - "Ci ha preso in giro". Il pavimento della casa di Blasco? I telespettatori non lo perdonano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Eccellere nella vendita delle case non significa per forza avere buon gusto.Pulieri è una delle star dia Prima Vista, lo show in onda su Real Time. Grazie alle sue performance in veste di agente immobiliare, è diventato molto noto aiitaliani. Molti fan, però, si stanno chiedendo come sia la sua dimora. E, in una storia pubblicata su Instagram, ha accontentato gli ammiratori più curiosi. La cucina diè bianca e non ha ilmarrone. Si tratta di un ambiente ben illuminato, in cui la maggior parte dello spazio è occupato dalla cucina. Nienteparquet o altri dettagli marroni, uno dei colori che gli spettatori hanno imparato ad amare grazie alla predilezione diPulieri. La star dia Prima Vista propone sempre case che abbiano elementi in legno o almeno marroni.