Gaeta.it - Arzano: oltre quaranta sanzioni per abbandono di rifiuti, due denunce esecuzione delle leggi comunali

Facebook WhatsAppTwitter Nella città di, la polizia locale ha intensificato i controlli per combattere l’di. Questo sforzo ha portato alla scoperta ditrasgressori, culminando in due. Tale azione è parte di una strategia più ampia per mantenere la pulizia e il decoro urbano, ed ha reso evidente la determinazione degli agenti nel perseguire gli incivili.Controlli e: l’operazione della polizia localeL’operazione condotta dalla polizia locale diè stata coordinata dal comandante Biagio Chiariello. Gli agenti hanno svolto controlli mirati nel tentativo di contrastare non solo l’indiscriminato dei, ma anche la scarsa differenziazione degli stessi da parte dei cittadini. Attraverso un lavoro meticoloso, i poliziotti hanno potuto risalire all’identità di numerosi trasgressori analizzando il contenuto dei sacchetti di spazzatura abbandonati.