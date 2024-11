Ilrestodelcarlino.it - Arrestato il fuggitivo. Ferito con un proiettile:: "Colpo partito per sbaglio"

Sarà rinchiuso in carcere questa mattina Mauro Pontani, il 63enne ascolanogiovedì pomeriggio da undi pistola sparato da un agente della Questura di Ascoli nel corso di un inseguimento. L’uomo, difeso dall’avvocato Felice Franchi, è stato infatticon le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il fatto era stato ricoverato all’ospedale Mazzoni per la ferita causata dalche lo ha raggiunto alla parte alta di una gamba, entrando da una parte e uscendo dall’altra. Non si è trattato di una lesione particolarmente grave, per cui dopo le cure mediche e 24 ore di osservazione stamani Pontani salvo complicazioni sarà tradotto nel carcere di Marino del Tronto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che avverrà a inizio della prossima settimana, probabilmente all’interno della casa circondariale ascolana.