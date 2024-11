Tvzap.it - Alessandro Basciano arrestato, arriva la reazione della sorella Giorgia

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” sarebbe statocon l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Sarebbero state diffuse anche le sue minacce. Nel frattempoanche laalla notizia dell’arresto. (Continua.)Leggi anche: Paura per l’ex gieffino, è finito in ospedale: cosa gli è successoLeggi anche: “Si è tagliato una mano”. Gf vip, grave incidente per: momenti panico nella casaLa storia d’amore trae Sophie CodegoniSophie Codegoni esi sono conosciuti nel casa nel corsosesta edizione del “Grande Fratello Vip”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La loro storia d’amore ha fatto sognare i fan ed è proseguita una volta terminato il reality.