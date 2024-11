Bergamonews.it - Accoltellato nella notte, riesce a raggiungere l’ospedale: è grave

Dopo essere statoha avuto le forze per arrivare quasi al Papa Giovanni XXIII, quando poco distante è stato soccorso da un’ambulanza che si trovava in zona.Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda chetra venerdì 22 e sabato 23 novembre ha coinvolto un uomo di 52 anni, di origine straniera, giunto alcittadino ferito con un’arma da taglio.Attorno all’1 è stato notato da un’ambulanza in via Roberto Failoni: il personale medico l’ha subito soccorso e accompagnato all’interno, dove è stato valutato con un codice rosso e trasferito in terapia intensiva.Sconosciuto, al momento, ogni altro dettaglio su quanto accaduto: l’uomo sarebbe stato ferito in un’altra zona e si sarebbe trovato nei pressi delproprio nel tentativo disperato di avere cure immediate.