Wicked | c’è una scena post credits nel musical?

Leggi su Cinefilos.it

: c’è unanel?Più o meno nello stesso periodo in cui la Universal Pictures decise di non pubblicizzarecome un(cosa che è diventata la norma negli ultimi anni), anche “Parte Uno” venne eliminato dal sottotitolo del film.Ci sono già state molte speculazioni online su cosa questo significhi, e alcuni si sono spinti fino a chiedersi se “Parte Due” potrebbe reinventare gli eventi del Mago di Oz. Indipendentemente da ciò, la seconda parte arriverà il prossimo novembre e ci si aspetta chesi concluda con un cliffhanger di qualche tipo. Ciò significa che dovremmo aspettarci unache preannuncia ciò che verrà?Possiamo confermare che no,non presenta unaa metà o. Quando scorrono i titoli di coda, è tutto, anche se vale sempre la pena restare per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente per portare questo film sul grande schermo.