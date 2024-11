Abruzzo24ore.tv - Vince 100mila euro giocandone 3, chi sarà il fortunato vincitore?

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Ungiocatore ha incassatocon una schedina da tre, mentre in un altro episodio un aquilano aveva vinto 38milacon sette. La fortuna sembra davvero aver preso residenza in Abruzzo. A distanza di poco più di un mese, due incredibili vincite hanno animato la regione, portando migliaia dinelle tasche di altri due fortunati giocatori. L'ultima, la più consistente, ha fatto felice un anonimoche, con una schedina da soli tre, ha incassato bengrazie al gioco del 10eLotto. L'episodio è stato confermato dall'agenzia Agimeg, ma l'identità delresta ancora un mistero. Ma non è la prima volta che la fortuna bacia l'Abruzzo in questo periodo. Già lo scorso 16 ottobre, un altrogiocatore aveva realizzato una vincita sorprendente.