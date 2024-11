Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 19:15

19.05SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRAFIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LAURNTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIAIN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIAIN VIA NETTUENSE CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIAMENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONIPERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINOIN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral