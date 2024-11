Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Rischio guerra globale”. Zelensky: “Il mondo lo fermi”

Continua a rimanere tesa la situazione indopo l’ok americano all’utilizzo di missili a lungo raggio in territorio russo. Una scelta che ha immediatamente avuto la risposta di Mosca conche ha parlato di “conflitto”. “Non escludiamo di colpire i Paesi che hanno fornito le armi a Kiev”, ha tuonato il leader del Cremlino aggiungendo che “in caso di escalation” la risposta sarà “decisa e simmetrica”. Non si è fatta attendere la controreplica di Volodymyr. “va fermato o crederà che tutto gli è concesso”, ha detto il numero uno di Kiev. IN AGGIORNAMENTOZelenska: “Con Trump non ci sono certezze ma c’è speranza”“Possiamo solo sperarlo”. Così la first lady, Olena Zelenska, risponde in un’intervista a ‘la Repubblica’ alla domanda se Donald Trump porterà Kiev a raggiungere il traguardo di una pace giusta.