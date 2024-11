Zonawrestling.net - Triple H: “Problemi di buffering su Netflix? Finché ci saranno spettatori non avremo problemi”

Leggi su Zonawrestling.net

Manca sempre meno alla svolta storica della WWE: a breve, infatti, RAW sarà visibile in esclusiva su. Negli ultimi giorni è stato possibile assistere ai primi trailer ed è stata anche ufficializzata la chiusura del WWE Network in favore, probabilmente, di una futuro passaggio dello stesso sulla piattaforma di streaming statunitense che ha acquistato i diritti di RAW. Nel frattempo, però, in molti hanno espresso perplessità sui possibilidiper le trasmissioni live: la scorsa settimana, infatti, ci sono stati diversididurante il match tra Jake Paul e Mike Tyson. Parlando al Greg and The Morning Buzz,H in persona ha risposto alle domande in merito a questa questione. Il CEO della WWE non ha espresso particolari preoccupazioni, anche perché la compagnia ha già fatto sapere che avrà tutto sotto controllo entro gennaio.