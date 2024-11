Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Palermo: un giovane di 32 anni perde la vita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Undi 32ha perso lain unavvenuto nella notte appena trascorsa a, precisamente in viale Regione Siciliana. La dinamica dell’è ancora in fase di indagine, ma secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo il viale in direzione Trapani. L’impatto, avvenuto all’altezza del sottopasso di corso Calatafimi, ha coinvolto un’auto di grossa cilindrata. Le autorità stanno ora cercando di comprendere meglio le cause che hanno portato a questoevento.Dettagli sull’L’è avvenuto durante le ore notturne, quando il traffico è generalmente più scorrevole. La vittima stava guidando un veicolo di grossa cilindrata, un’auto che fa uso di una potenza e prestazioni superiori rispetto ai normali mezzi a motore.