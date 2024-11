Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Oleggio: due bambini coinvolti in scontro mortale

Unsi è verificato nella zona di, un'area nota per la sua inquietante cronaca di incidenti che hanno portato a perdite inaccettabili. La collisione ha coinvolto due automobili, di cui una trasportava una nonna con i suoi due nipoti, un quattordicenne e un bambino di quattro anni. La gravità dell'ha reso necessario l'intervento immediato dei servizi di emergenza, suscitando preoccupazione e dolore nella comunità, profondamente colpita dall'accaduto.La dinamica del sinistroL'è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le prime notizie indicano che una delle due vetture ha invaso la corsia opposta, ma le indagini sono in corso per determinare con esattezza le cause della collisione. A bordo dell'auto con la nonna viaggiavano i due nipoti, il più grande dei quali, di soli 14 anni, è deceduto sul colpo a causa dell'impatto.