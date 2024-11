Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-11-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno Bentrovati studio Sonia cerquetani riaperta al transito la tangenziale est prima chiusa per incidente nella nuova galleria interna tra via Tiburtina e largo Lanciani verso lo stadio Olimpico migliorato ilanche sulle altre strade ed autostrade della capitale bravi rallentamenti si registrano al momento solo sul Raccordo Anulare in carreggiata tra Flaminia Salaria e poi in carreggiata esterna tra p e Casilina chiusa per lavori Piazza Carlo Alberto Scotti tra via di Monteverde e via di Val Tellina sulla linea pelle 6Cassino fino al 24 di novembre per urgenti lavori interrotta la circolazione dei treni tra Colleferro e Frosinone previsto servizio bus sostitutivo che l’ha interrotta ma per maggiori informazioni su queste ed altre notizie potete consultare il sito