Thesocialpost.it - Terribile tragedia a Torino, mamma uccide figlia di 10 mesi e tenta il suicidio

Unasenza precedenti si è consumata a Nole, in provincia di, dove una madre ha ucciso la propriadi soli diecie successivamente hato il. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe annegato la bambina nella vasca da bagno della loro abitazione, situata nel centro della cittadina nel Canavese.Il drammatico episodio è avvenuto in un contesto familiare apparentemente tranquillo, ma la motivazione del gesto resta ancora da chiarire. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno avviato un’indagine per fare luce sulla. Al momento, la madre è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre i carabinieri continuano a raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.L’evento ha scosso profondamente la comunità di Nole, che si trova ora a fare i conti con un dolore immenso e difficile da comprendere.