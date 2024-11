Liberoquotidiano.it - Schneider Electric aumenta la capacità produttiva del suo più grande stabilimento europeo dedicato ai data center

(Adnkronos) - • L'azienda amplia la superficie dell'area di produzione e integrazione da 7.000 a 12.000 metri quadrati, per rispondere all'aumento della domanda di soluzioniprefabbricate per applicazioni ad alta intensità di calcolo • Un aumento significativo delleproduttive delle soluzioni presenti nel portafoglio EcoStruxure Modulare di componenti cruciali quali rack per alta densità, UPS, applicazioni di media e bassa tensione, interruttori • La struttura è ora il piùcentro di produzioneaimodulari prefabbricati cheha in Europa; supporta la crescita dei clienti nei mercati primari e secondari del continenteBarcellona / Bergamo, 22 novembre 2024 -, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha ampliato in modo significativo lae l'areadel suo impianto di Barcellonaalla costruzione e integrazione diprefabbricati, portandola da 7.