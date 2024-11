Oasport.it - Scherma: cinque fiorettisti azzurri passano i preliminari alla Coppa del Mondo di Tunisi

Italia maschile all’arrembaggio nel turno preliminare valido per il primo appuntamento del circuito didel, specialità fioretto, in scena aquesto fine settimana. Dopo i tanti pass conquistati dcompagine femminile anche il reparto maschile ha dato le risposte sperate, trovando la qualificazione al tabellone principale conatleti, i quali hanno così raggiunto i big Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi ed Edoardo Luperi, già inseriti per la gara di domani grazie al ranking favorevole. Tutti gli schermidori riusciti nell’impresa hanno archiviato la pratica fin dfase a gironi. Nello specifico Damiano Di Veroli e Davide Filippi si sono imposti compiendo un percorso netto, mettendo a referto sei vittorie su vittorie su sei.successi invece per Tommaso Martini, mentre Giuseppe Franzoni ha ceduto il passo solo al polacco Jan Jurkiewicz (5-4) e Giulio Lombardi si è arreso esclusivamente al cospetto del sudcoreano Jun Ha Chang (5-2).