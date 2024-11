Romadailynews.it - Roma, blitz ambientalista: 5 quintali di letame scaricati davanti al Viminale

Extinction Rebellion in protesta, Ama al lavoro per ripristinare il decoro, 22 novembre – Questa mattina piazza delè stata teatro di undel movimentoExtinction Rebellion. Gli attivisti hanno piantato una serie di tende e scaricato circa 5dial ministero dell’Interno per manifestare contro l’inerzia delle istituzioni sul tema della crisi climatica.Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per identificare i partecipanti alla protesta, mentre le squadre speciali di Ama, la municipalizzata capitolina per l’Ambiente, sono tuttora impegnate nella rimozione del materiale e nel ripristino del decoro urbano.In una nota, Ama ha sottolineato l’immediatezza dell’intervento per garantire la pulizia della piazza e riportarla alla normalità.