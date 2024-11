Gaeta.it - Richard Teng di Binance: L’importanza dell’Unione Europea e le Prospettive sul Mercato delle Criptovalute

L'Unione continua a rivestire un ruolo cruciale nel panorama ed è al centro strategie di investimento di. Durante la sua prima visita in Italia,, CEO di, ha rivelato gli obiettivi della società e del europeo. In un'intervista con Adnkronos, ha tracciato un bilancio del primo anno alla guida del colosso e ha discusso le per il futuro. Riflessioni sull'andamento del Nel contesto del globale, il 2024 si preannuncia come un anno decisivo. ha enfatizzato dell'approvazione dei Bitcoin ETF negli Stati Uniti all'inizio dell'anno, un avvenimento che ha aperto la strada per ulteriori approvazioni in altre nazioni, tra cui Brasile, Canada, Hong Kong e Australia.