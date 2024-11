Quotidiano.net - Regionali in Veneto. FdI vuole imporsi, ma la Lega tifa Zaia

Leggi su Quotidiano.net

Edmondo Cirielli, meloniano viceministro degli Esteri, lo dice con chiarezza: "In, come in altre Regioni, spetta a FdI indicare il candidato alla Regione" perché è il partito di maggioranza relativa "che ha avuto più voti, dunque l’indicazione è nostra". Una dichiarazione che sembra una risposta a Matteo Salvini. Che l’altro giorno, dopo il deludente risultato umbro, è sembrato buttare le intenzioni oltre gli ostacoli (degli alleati) proponendo, per il, "un election day nella primavera 2026", ovvero dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, insomma, con un ritardo di almeno sei mesi sulla scadenza naturale del secondo mandato di Lucail prossimo settembre. Un modo - è letta così la mossa del leader dellanella maggioranza - per neutralizzare le mire dei meloniani e portare la resa dei conti con il partito della premier sul temapiù lontano possibile, ovvero quasi alla fine della legislatura.