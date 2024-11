Quotidiano.net - Re Carlo, svelati i costi dell’incoronazione: i contribuenti hanno pagato quasi 90 milioni di euro

Londra, 22 novembre 2024 – Altinel Regno Unito. L'incoronazione di reIII e della regina Camilla, svoltasi il 6 maggio 2023 a Londra con la cerimonia solenne presso l'Abbazia di Westminster, è costata aibritannici 72di sterline (90di), come emerge dai dati ufficiali pubblicati dal governo. I reali, molto presenti sulla scena in questo periodo, non si sono fatti mancare le critiche rivolte alle consistenti spese per la loro incoronazione. La stampa, dopo aver posto l’attenzione sugli alti e bassi del Royal Tour, sulla malattia di Kate, il cancro die l’infezione toracica di Camilla, ha voluto analizzare iper l’intera cerimonia reale. Poco più di 50di sterline sono stati spesi dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (Dcms), che ha coordinato l'evento, mentre iper la sicurezza pari a 22di pound, dovuti al massiccio dispiegamento di agenti di polizia nelle strade della capitale, sono stati coperti dal ministero degli Interni.