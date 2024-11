Panorama.it - Quando le popstar si mette in pausa

«My tank is empty»: quattro parole che significano il mio serbatoio è vuoto per dire che è venuto il momento di staccare. Le ha pronunciate Adele a Monaco di Baviera aggiungendo un dettaglio rilevante: «Non canto più nemmeno a casa miasono sola con me stessa, e questo è molto strano.». È l’annuncio ufficiale del burnout. «La mia vita non è la mia carriera» aveva dichiarato qualche tempo fa lapiù popolare del mondo (dal 2008 ad oggi ha venduto 170 milioni di dischi) prima di lanciarsi in una residency di due anni a Las Vegas. L’ultimo miglio prima di dire basta: niente dischi e niente concerti a tempo indeterminato. È il costo della fama, la presa d’atto che gli stadi sold out e i dischi di platino non anestetizzano il fattore umano e non preservano la sanità mentale. Lo dice la storia del re del rock and roll, Elvis Presley, che negli ultimi anni di vita aveva sviluppato in rapida sequenza fobie e ossessioni di ogni tipo: ingeriva farmaci e psicofarmaci per dormire, per annebbiarsi e non pensare.