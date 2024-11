Ilrestodelcarlino.it - Poste, a Bologna apre l'ufficio ristrutturato all'interno dello storico palazzo Policardi

, 22 novembre 2024 - Ha aperto dal 15 novembre unpostale totalmenteall'. L'postale, il cui ingresso principale affaccia su via de’ Foscherari 19/c, offre ai cittadini una nuova veste e miglior confort con otto sportelli polifunzionali, di cui due relazionali ribassati, uno filatelico e un’ampia sala consulenza, oltre a interni più luminosi e particolare attenzione per facilitare l’accesso dei servizi grazie a pavimenti e corsie per ipovedenti. Oltre ai classici servizi postali, inoltre, qui sarà possibile, per i residenti o domiciliati in città, richiedere certificati anagrafici e di stato civile resi disponibili da Anpr, la banca dati unica del Ministero dell’; i servizi Inps per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il mo“Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e i servizi “Atti di volontaria giurisdizione”, con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione stato patrimoniale assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia eItaliane.