Sport.quotidiano.net - Pogba, futuro a Marsiglia? Rami lo chiama, Paul ci pensa

, 22 novembre 2024 –dal 30 novembre sarà un calciatore svincolato, dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla Juventus fino a giugno 2026. La squalifica per doping, inizialmente indicata per 4 anni e poi ridotta a 18 mesi, ha sicuramente condizionato la seconda esperienza bianconera del centrocampista che, fin dal suo ritorno a Torino, non è riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi come invece aveva fatto durante la sua prima parentesi sotto la Mole. Tra il 2012 e il 2016, il francese aveva giocato ben 178 partite e segnato 34 gol con la maglia della Vecchia Signora, permettendogli di diventare uno dei centrocampisti più forti del mondo, tanto che il Manchester United decise di riacquistarlo, nell’estate del 2016, per 105 milioni di euro. Dopo un inizio convincente con i red devils,è andato incontro ad una numerosa serie di infortuni e problemi fisici, che ne hanno condizionato la carriera.