Gaeta.it - Pescara chiude parchi e pineta a causa del maltempo: interventi per sicurezza

Il Comune diha preso la decisione dire ie la storicaD'Annunziana a seguito delle forti raffiche di vento previste per la giornata. Questa misura è stata adottata per prevenire possibili incidenti e danni nelle aree verdi della città, ritornando all'attenzione del pubblico un tema sempre caldo quando si parla dinegli spazi affollati.La situazione meteorologica aNelle ultime ore, ilha colpito diverse zone della regione, inclusa, dove si registrano raffiche di vento eccezionali. Le previsioni meteo indicano una continuazione di queste condizioni avverse, spingendo le autorità locali a prendere misure precauzionali. L'assessore Cristian Orta ha sottolineato l'importanza di garantire ladei cittadini e ha esortato i pescarese a evitare le aree verdi finché non sarà dichiarata una situazione di normalità.