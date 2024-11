Gqitalia.it - Paul Mescal ha trovato il sostituto invernale per i suoi pantaloncini estivi

Il peso dei look dinell'abbigliamento maschile è davvero notevole. Andate in una zona alla moda di una città alla moda e vedreteda ginnastica cortissimi, felpe con cappuccio e cappellini come se piovessero, grazie alla celebre uniforme da tempo libero dell'attore di Il Gladiatore 2. Ma con l'inverno in pieno svolgimento, tirare fuori le cosce è più difficile che in piena estate. A New York,, da sempre portabandiera dell'abbigliamento maschile sexy, non ha lasciato che le temperature lo fermassero.È la stagione dei cappotti nella Grande Mela, eha fatto centro. Ha scelto un cappotto pesante e sartoriale, jeans rilassati stonewash e stivali di pelle. Ma sopra ha indossato una maglietta aderente, che ha infilato nei pantaloni scoprendo una cintura di pelle nera.