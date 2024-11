Lanazione.it - Notte di vento fortissimo e pioggia battente in Toscana: alberi crollati e strade come fiumi

Firenze, 22 novembre 2024 – Unadie di. E’ lo scenario del maltempo che si è abbattuto sulladalla giornata di ieri, 21 novembre. Allagamenti e rami caduti hanno invaso ledi molte città toscane. Allerta meteo arancione prorogata infino a 120 all’ora e mareggiate Una delle zone più colpite dal maltempo è stata la provincia di Pistoia dove in diverse zonee torrenti hanno tracimato. Piogge ehanno fatto caderein strada con conseguenti disagi per la viabilità. Il codice arancione perè previsto per tutta la giornata di oggi, 22 novembre.