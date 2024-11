Anteprima24.it - Notte di maltempo a Cautano: scatta la chiusura delle scuole

Tempo di lettura: < 1 minutoLa sicurezza prima di tutto. A, in provincia di Benevento, unadiha provocato la caduta di diversi alberi, spingendo il Comune a prendere una decisione immediata: chiudere tutte leper evitare rischi alla popolazione scolastica.Il provvedimento, annunciato tramite i canali social del Comune, è stato concordato con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle Vitulanese e con i sindaci dei comuni limitrofi. “A causa della caduta di alberi e al fine di evitare eventuali rischi, si è optato per la scelta di chiudere tutte le. Seguirà ordinanza”, si legge nella comunicazione ufficiale.Il Comune invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nelle aree verdi, e si impegna a fornire aggiornamenti in tempo reale.