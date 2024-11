Panorama.it - Nido sicuro: il sostegno per i genitori in difficoltà promosso da Regione Lombardia

Fatti, non parole., in continuità con le passate edizioni, ha approvato la misura Nidi Gratis Plus anche per l’annualità 2024-2025. La nobile iniziativa, rivolta a famiglie che vivono in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle madri, ha come obiettivo quello di garantire l’accesso gratuito a uno dei più importanti servizi per l’infanzia, l’asiloper l’appunto. Si tratta di un aiuto concreto, possibile grazie a uno stanziamento di ben 20 milioni di euro, che ha ricadute positive su più fronti. La misura promossa da, infatti, non solo favorisce l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei, ma stimola l’occupazione femminile e crea un sistema di rete territoriale a beneficio delle famiglie e quindi dell’intera società, permettendo di vincere la battaglia alle diseguaglianze sociali.