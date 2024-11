Abruzzo24ore.tv - Modus Operandi celebra 20 anni di successi nell'aiutare gli studenti a crescere

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Da 20, il centro aquilano supporta glia preparazione scolastica, puntando su un approccio personalizzato che promuove l'autonomia e il metodo di studio.festeggia un'importante milestone: 20di attività al fianco degli. Fondato nel 2004, il centro aquilano si è distinto per il suo impegno nel supportare i ragazzio studio delle materie scientifiche, dal livello medie fino alla preparazione universitaria e ai concorsi. Un percorso che, anno dopo anno, ha visto il centroe evolversi insieme alle esigenze degli, offrendo sempre un approccio personalizzato per ciascun caso. "Non vendiamo pacchetti preconfezionati", affermano i fondatori Solange e Fabio Borsellini. "Ogni studente è diverso e il nostro lavoro è simile a quello di un sarto: modelliamo il percorso didattico sulle sue necessità".