Gaeta.it - Michele Misseri ritorna in tv: rivelazioni choc sul delitto di Avetrana e nuove ipotesi di indagine

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, che ha segnato la cronaca italiana nel 2010, torna a far parlare di sé., noto per essere lo zio della giovane Sarah Scazzi, è stato ospite di una trasmissione televisiva per annunciare clamorose affermazioni riguardanti il suo coinvolgimento. Durante l’intervista ha ribadito di essere l’unico responsabile per la morte della 15enne, che avvenne il 26 agosto 2010, affermando di essere stato manipolato e sottoposto a pressioni. Le sue parole, forti e cariche di emozione, riaprono il dibattito sull’omicidio e sull’interpretazione dei fatti.: il ritorno in libertà e le dichiarazioni in tvDopo aver trascorso anni in carcere,è tornato in libertà nel febbraio del 2024. La sua apparizione nel programma di Salvo Sottile, trasmesso su Rai 3, si è presentata come una vera e propria boccata d’aria, un’occasione per ripetere il suo punto di vista sulla tragedia che ha colpito la sua famiglia.