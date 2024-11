Ilveggente.it - Messaggio strappalacrime per Sinner: la notizia è appena arrivata

Leggi su Ilveggente.it

per, il campione azzurro colpisce di nuovo nel segno. Ecco le parole di chi lo conosce beneTutti noi crediamo di conoscere davvero le persone famose, gli sportivi in generale, per quello che dentro e fuori dal campo fanno vedere e ci fanno vedere.per: la(Lapresse) – Ilveggente.itMa la realtà in molti casi è un’altra e solamente chi vive al fianco dei campioni ha realmente il polso della situazione. Da un anno a questa parte sotto i riflettori c’è senza dubbio Jannik: numero uno al mondo, sportivo che sta riscrivendo la storia italiana del tennis e che lo potrebbe fare, perché le qualità tecniche ci sono, anche nel mondo. Fresco della vittoria alle Atp Finals, adesso l’azzurro è impegnato con la nazionale alla Coppa Davis, alla ricerca del titolo che sarebbe il secondo di fila.