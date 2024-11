Quotidiano.net - Lombardi tra i 100 più influenti per le infrastrutture digitali

Il presidente di Elea Data Centers, Alessandro, è stato riconosciuto come una delle cento persone piùnell'ambito degli IM100 Awards 2024 dell'organizzazione globale no-profit Infrastructure Masons (iMasons). I premi celebrano i leader globali che guidano progressi significativi nelle, evidenziando l'impatto delle loro iniziative nei settori dell'istruzione, dell'innovazione e delle iniziative di sostenibilità. Con oltre vent'anni di esperienza nel private equity, nella finanza d'impresa e nelleè una delle voci di spicco nel mercato dellein America Latina, avendo tra l'altro, guidato investimenti incentrati su strumenti finanziari verdi per abilitare l'intelligenza artificiale (AI) in Brasile.