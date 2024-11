Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 1-3, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre si sbloccano al quinto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14: La doppia bocciata di Constantini porta il punto all’che prova a risollevarsi ma è sotto 1-3 dopo cinque end e ora dovrà dare il massimo con la mano alle scozzesi14.12: Stanno giocando bene le scozzesi. Morrison piazza la stone al centro della casa e costringe Constantini a cercare una difficile bocciata quantomeno per portare a casa un punto. C’è anche un’altra stone azzurra in zona cenrale ma per il doppio c’è bisogno di una prodezza14.07: Stone azzurra a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell’end14.02: Stone scozzese a punto dopo 4 tiri delend13.58: Un altro errore di Constantini! Stavolta grave. La bocciata arriva ma è troppo debole e pioazza la stone scozzese a punto. Le britanniche rubano un’altra mano e vanno in fuga.