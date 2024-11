Oasport.it - LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-6, 2-1, Germania-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: avanti il tedesco nel 2° set

30-15 Non risponde di dritto sulla seconda Botic.15-15 Ace (6°)0-15 Stecca di rovescio.2-2 Ace sporco.40-30 Errore di rovescio Van de.40-15 Stecca di dritto il teutonico.30-15 Non risponde di dritto sulla seconda. Che errore.Fallo di piede30-0 Gratuito di dritto di Van de.15-0 Servizio, comodo dritto e smash.2-1 A zero ancora il GER!40-0 Slice vincente. Molto bene.30-0 Servizio e coppia di dritti.15-0 Ace (5°)!1-1 Non risponde ancora il.40-15 Largo il dritto in palleggio di.30-15 Slice lungo d'approccio del tulipano.30-0 Prima vincente.15-0 Non risponde di dritto.1-0 A zero il.40-0 Ace (4°)!30-0 Prima vincente.15-0 Continua con le risposte fulminanti nei piedi Van de, stavolta c'è il miracolo diin controbalzo e anche un'ottima coppia di passanti.