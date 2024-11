Spazionapoli.it - Lione a rischio retrocessione, il Napoli ne approfitta: colpo geniale di Manna

Ilrischia laper i guai economici – finanziari: ilè pronto adrne, con Giovannipronto a piazzare un.Quali saranno i prossimi colpi di calciomercato del? Dopo le parole recenti del direttore dell’area sportiva Giovanni, tra i tifosi è partita la caccia ai calciatori che possono sbarcare in azzurro a partire dalla sessione invernale di gennaio. Il reparto che sarà tenuto d’occhio è quello difensivo, il tutto con una forte attenzione a tutti quelli che sono i paletti finanziari, fattore chiave nella gestione De Laurentiis.La gestione di questo aspetto è fondamentale, per evitare di incappare in problematiche di non poco conto. È il caso, per esempio, del, che si ritrova addirittura con ildi dover retrocedere a fine stagione.