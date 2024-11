Iltempo.it - La verità di zio Michele, prima intervista in tv e Il nodo irrisolto del Dna

Scoop epico di FarWest, trasmissione condotta da Salvo Sottile in prime time su Rai3. Questa sera, venerdì 22 novembre, si tornerà a discutere del delitto di Avetrana e, per lavolta, sarà ospite in uno studio televisivoMisseri, lo zio della 15enne morta il 26 agosto 2010. “Sabrina e Cosima, perdonatemi per quello che ho fatto» dichiarerà "zio" alle telecamere. «Cosima non ti ho mai messo in mezzo, ma Sabrina me l'hanno fatta mettere in mezzo, non è stata colpa mia, mi hanno imbambolato tutti, mi hanno portato in garage con i tranquillanti. Non ricordo niente. Forza e coraggio vedrai che ce la faremo". Con questo appello Misseri, tornato in libertà a febbraio del 2024, siederà nello studio di FarWest per ribadire ancora una volta di essere lui l'unico colpevole dell'omicidio di Sarah Scazzi,.