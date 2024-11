Davidemaggio.it - La Talpa chiude in anticipo

Fine del gioco per La. Ebbene sì, il reality cultrà in. Mediaset ha deciso di accorpare le puntate già registrate de La.Il motivo sono i bassi ascolti del programma, calati di puntata in puntata fino al 10.6% di lunedì scorso, giornata di messa in onda della terza puntata. L’ultima puntata andrà in onda già il prossimo lunedì 25 novembre. Come riporta l’ADN, sarà ridotta all’osso la parte talk per lasciare spazio alle prove. Su Mediaset Infinity saranno rilasciate le puntate nella loro interezza (in pratica il contrario di quanto accaduto sinora).Dopo 16 anni di attesa, finisce dunque amaramente l’avventura de La, tornata in onda su una nuova rete e in una nuova veste. LainDavide Maggio.