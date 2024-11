Movieplayer.it - Jonathan Majors: l'ex fidanzata ha ritirato le accuse di aggressione e diffamazione

Leggi su Movieplayer.it

A sorpresa, Grace Jabbari avrebbeledicontro l'attore. L'exdihaledimosse contro l'attore che avevano portato a una causa federale, come rivela Variety. Nel dicembre 2023 la star Marvel era stata condannata per due reati minori per aver aggredito la donna, Grace Jabbari, sul sedile posteriore di un SUV. All'inizio di quest'anno è stato condannato a frequentare un seminario sulla violenza domestica. Grace Jabbari lo ha citato in giudizio a marzo sostenendo di essere stata diffamata visto che, dopo il verdetto di colpevolezza, aveva continuato a sostenere di "non aver mai messo le mani su una .