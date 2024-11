Ilfattoquotidiano.it - “Intitolare una strada a Ramelli e alla strage di Acca Larentia”: la proposta di Fdi ad Ancona. In attesa c’è ancora il nome di Pietro Nenni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dedicare una via, una piazza, una scalinata o un parco dial rogo di Primavalle (1973), all’omicidio di Sergio(1975) edi(1978), cioè agli episodi tragici – durante gli Anni di Piombo – in cui le vittime sono state esponenti di destra. Laè stata presentata in Commissione Toponomastica del Comune del capoluogo marchigiano dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli. Attualmente nella “lista d’” delle intitolazioni direstano, Charles Darwin, padre Massimiliano Kolbe, monsignor Oscar Romero, Margherita Hack. “Ne abbiamo parlato in seno al nostro gruppo di Fratelli d’Italia – spiega Toccaceli -. Per ora si tratta di unache potrebbe in futuro essere portata in commissione o finire in consiglio sotto forma di mozione, sempre in condivisione con il mio partito e con la maggioranza consiliare.