Gaeta.it - Intelligenza artificiale e sanità: senza timori per il futuro della tecnologia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella serata di ieri, un incontro significativo si è tenuto presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, centrato sulla “Carta di Trieste per l’”. L’evento ha messo in luce il tema dell’applicata alla, evidenziando sia il potenziale tecnologico di quest’area che le preoccupazioni etiche ad essa connesse. La discussione ha sottolineato l’importanza di un approccio equilibrato che metta in primo piano la relazione umanatrascurare i progressi tecnologici.Il ruoloCamera di commercio Venezia GiuliaIl vice presidenteCamera di commercio Venezia Giulia, Massimiliano Ciarrocchi, ha aperto la serata, evidenziando il ruolo pionieristico dell’ente nel sostegno all’innovazione. Ciarrocchi ha sottolineato come l’istituzione abbia da sempre promosso iniziative legate alla, con particolare attenzione all’IA, un tema di attualità fondamentale in un’epoca di rapidi cambiamenti digitali.