Inflazione tassi d’interesse e oligarchi arrabbiati | il futuro della Banca centrale russa potrebbe non essere nelle mani di Nabiullina

Alla donna più potente di Russia si è chiesto ripetutamente l’impossibile e Elvira, la tecnocrate a capo, l’impossibile sembra averlo raggiunto già ripetute volte. Regola l’economia nazionale, ha garantito la stabilità finanziaria di Mosca mentre il blocco occidentale infliggeva sanzioni e scommetteva sul suo tracollo. I grafici dell’andamento del mercato russo, con picchi e cadute toccate da febbraio 2022 (data d’inizio del conflitto), però vanno in basso e in alto come l’elettrocardiogramma di un uomo malato di cuore. Ma se il paziente è sopravvissuto, finora è stato grazie alla presidente. Ora, oltre all’infinita schiera di nemici che ha in Russia,deve confrontarsi con un altro avversario ancora più temibile: l’che galoppa e sfiora quasi il 9%.