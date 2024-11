Ilfattoquotidiano.it - Il think tank britannico RUSI: “La Russia non ha bisogno di usare l’arma nucleare, la guerra all’Europa avviene in altri modi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mercoledì 20 novembre l’esercito ucraino ha lanciato 12 missili Storm Shadow in territorio russo. Gli Storm Shadow sono di produzione britannica, forniti da Londra come parte dell’ampio pacchetto di supporto militare a Kiev, e sono stati utilizzati per colpire obiettivi russi nella Crimea occupata da Mosca fin dal 2023.Ma il loro utilizzo contro obiettivi russi era una linea rossa che, finora, Londra si era ben guardata dal superare. Lo scorso settembre il primo ministro Keir Starmer e il responsabile degli Esteri David Lammy erano volati a Washington per incontrare sia l’allora candidato alla Presidenza Donald Trump che il presidente Joe Biden. Uno dei temi di discussione con quest’ultimo sarebbe stata proprio la richiesta di autorizzazione all’uso dei missili a lunga gittata. Che Biden, in quel momento, aveva negato.