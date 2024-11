Romadailynews.it - Il lago dei cigni” sul “tetto del mondo”

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – La capacita’ installata totale di produzione di energia elettrica in Cina ha raggiunto i 3,19 miliardi di chilowatt alla fine di ottobre, con un aumento del 14,5% su base annua, hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione nazionale per l’energia. La capacita’ di energia solare ha registrato un aumento del 48%, raggiungendo circa 790 milioni di chilowatt, mentre quella eolica del 20,3%, raggiungendo circa 490 milioni di chilowatt. Da gennaio a ottobre, le principali compagnie elettriche hanno investito 718,1 miliardi di yuan (99 miliardi di dollari) in progetti di fornitura di energia, con un aumento dell’8,3% anno su anno. Gli investimenti in progetti legati alla rete elettrica hanno registrato un incremento significativo del 20,7%, raggiungendo i 450,2 miliardi di yuan.