Highlights Olimpia Milano-Maccabi 98-86 basket Eurolega 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glidi, partita valida per l’11^ giornata didi. Bella prestazione per gli uomini di coach Messina, che forse per la prima volta in stagione riescono a mantenere una certa continuità lungo tutti i quaranta minuti, a parte una piccola flessione nel quarto quarto, imponendosi per 98-86. Sugli scudi Leday, Mirotic e Mannion, sicuramente tra i migliori per la formazione meneghina, che ha beneficiato anche di un ispiratissimo Brooks dalla distanza. Ecco, quindi, i momenti salienti della partita.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’IN DIRETTA98-86,) SportFace.