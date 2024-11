Lapresse.it - Giustizia, Barbera: “Se contrasto con norme Ue giudice può ricorrere a Corte europea”

Augusto, presidente dellacostituzionale, è intervenuto oggi a Firenze all’ultima giornata di lavori del convegno di studi “al servizio del Paese – Il principio di legalità”. “Per quanto riguarda le fonti europee viste dall’ordinamento italiano, voi sapete come è stata tormentata questa vicenda: prima si diceva che in caso di conflitto tra una norma nazionale interna e una normasi applicava il criterio cronologico. Non poteva reggere più di tanto. Si passò poi nel 1975 con un’altra sentenza a dire che iltra norma interna e normadetermina invalidità. È una tesi che è durata qualche anno, poi fu smentita dalladicon la sentenza Simmenthal del 1977, per arrivare poi finalmente al regime attuale: nel caso ditra norma interna ed, in caso di antinomia, prevale la normae si disapplica la norma interna.